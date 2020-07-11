Ученые нашли связь между сахаром в крови и смертностью от коронавируса

Вероятность смертельного исхода при коронавирусной инфекции, протекающей в тяжелой форме, увеличивается в два раза в случае, если в крови больного содержится большое количество глюкозы. Такую закономерность вывели исследователи из Уханя, отметив, что она наблюдается даже при отсутствии у пациента ожирения или сахарного диабета.

Ранее ученые отмечали, что наибольшую опасность заболевание представляет для людей, имеющих определенные хронические заболевания. Болезни сердца, по наблюдению специалистов, увеличивали вероятность летального исхода в четыре раза, а наличие диабета или ожирения приводила к росту смертельных рисков в три-пять раз.

Новые же данные, обнаруженные китайскими медиками под руководством Цзиня Яна, профессора Хуачжунского университета науки и технологий, показали, что само высокое содержание сахара в крови пациента является самостоятельным фактором, который увеличивает вероятность смертельного исхода при COVID-19.

На основе изучения показателей скончавшихся пациентов уханьских больниц, ученые установили, что люди с высоким содержанием глюкозы в крови умирали в 2,3 раза чаще тех, у кого этот показатель был достаточно низок. В случае средней концентрации сахара в крови вероятность летального исхода возрастала для больных на 71%.

Как указывают специалисты в журнале Diabetologia, на данный момент точные причины такой зависимости не установлены.