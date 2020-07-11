Без тормозов: автомобиль скатился с горы в толпу отдыхающих на пляже в Башкирии

В Башкирии произошло странное ДТП на пляже вблизи озера Аслыкуль. 59-летний водитель, управляя автомобилем Skoda Fabiа остановился на склоне при подъеме в гору.

На кадрах видно, как транспортное средство «зависло» на полпути, а водитель в один момент решил выйти из автомобиля, по всей вероятности не поставив машину на ручной тормоз. Из-за чего, иномарка скатилась вниз с горки, все больше набирая скорость. Внизу находилась толпа отдыхающих, из которых, по информации ГИБДД никто не пострадал. Очевидцы происходящего вовремя стали кричать об опасности и люди, находившиеся в палатках, успели отойти в сторону. Далее автомобиль наехал на припаркованный Ford и остановился.

© gibdd_rb, Instagram

Освидетельствование показало, что водитель был трезв. Машина, которая уехала без водителя, сильно пострадала.