Онколог рассказал о ранних признаках рака у детей

Каждому родителю необходимо знать три основных симптома злокачественных образований на ранней стадии, когда опухоль еще не появилась, заявил онколог-хирург, руководитель научного отдела научно-практического центра Специализированной помощи детям имени Войно-Ясенецкого Тимур Шароев.

По словам специалиста, одним из главных признаков опасного заболевания является резкая смена поведения - активный ребенок становится вялым и рассеянным.

Помимо этого, поводом для беспокойства могут стать резкая потеря веса и отсутствие аппетита.

«Перемены должны происходить в течение пары недель. При этом у ребенка могут остаться пухлые щеки, а жировой слой на теле уменьшиться или вовсе отсутствовать в некоторых местах», - сказал онколог в интервью «Вечерней Москве».

Также стоит обратить внимание на различные уплотнения, пятна, шишки и припухлости, которые не проходят в течении двух-трех недель также являются поводом пойти к специалисту.