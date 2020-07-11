«Пощечина христианству»: митрополит Иларион отреагировал на изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле

Решение Турции изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле с музея на мечеть - это «пощечина православной церкви, всему мировому христианству», заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

«Духовное и культурное достояние всего мира не должно становиться заложником текущей политической ситуации», - объяснил он.

Он выразил сожаление, что политическая конъюнктура «берет верх над уважением к иным религиозным традициям», как бы не оценивалась внутренняя политическая ситуации в Турции и те факторы, которые побудили руководство страны к такому решению. Он отметил, что подобное решение не может не разочаровывать.

«С 1934 года и до сего дня Святая София имела статус музея, что давало возможность и христианам, и мусульманам, и представителям иных религий ее беспрепятственно посещать. Это храм-символ и одна из величайших христианских святынь», - передает его слова ТАСС.

Вчера, 10 июля, Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей, вновь присвоив ей статус мечети. Президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ, позволяющий мусульманам совершать молитву в Айя-Софии . Отметим, Айя София была основана христианским императором Юстинианом и долгое время оставалась самым большим христианским храмом, однако после падения Византийской империи его переделали в мечеть. С 1934 года она была преобразована в музей.