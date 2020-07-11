Опубликованы кадры перехвата истребителями ВКС РФ самолета-разведчика ВВС США над Японским морем

Российские средства контроля воздушного пространства 11 июля над нейтральными водами Японского моря обнаружили воздушную цель, летевшую в сторону границы РФ.

Для идентификации и перехвата цели в воздух были подняты истребители Су-35С и МиГ-31БМ из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа, которые после сближения с целью идентифицировали ее как самолет-разведчик ВВС США RC-135. На видео можно различить американский флаг на обшивке самолета и его бортовой номер.

Российские истребители сопровождали самолет-разведчик на безопасном расстоянии, а также в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Это видно на кадрах, опубликованных Минобороны РФ.

Уточняется, что после того как разведывательный самолет ВВС США совершил разворот и удалился от государственной границы РФ российские истребители вернулись на аэродром базирования.