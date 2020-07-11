Сногсшибательная встреча: сотрудник супермаркета упал в обморок, увидев принца Чарльза

В Великобритании сотрудник магазина потерял сознание при виде наследника престола - принца Чарльза. Мужчина начал разговаривать с принцем, но не справился с эмоциями.



На кадрах хорошо видно, как мужчина начинает резко пошатывать, после чего падает. Сотрудники медицинской помощи оказывают ему экстренную помощь.

Уточняется, что сотрудник супермаркета пришел в себя быстро и смог вернутся к разговору с Чарльзом, пишет издание Independent.

Визит королевской четы в супермаркет был организован с целью поблагодарить сотрудников за напряженную работу в период пандемии коронавируса.

По последним данным, всего за время пандемии COVID-19 был выявлен у 12 498 467 человек, из которых выздоровели - 6 879 521.