Сногсшибательная встреча: сотрудник супермаркета упал в обморок, увидев принца Чарльза
Визит королевской четы был организован в знак благодарности работникам за напряженную работу в период пандемии.
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В Великобритании сотрудник магазина потерял сознание при виде наследника престола - принца Чарльза. Мужчина начал разговаривать с принцем, но не справился с эмоциями.
На кадрах хорошо видно, как мужчина начинает резко пошатывать, после чего падает. Сотрудники медицинской помощи оказывают ему экстренную помощь.
Уточняется, что сотрудник супермаркета пришел в себя быстро и смог вернутся к разговору с Чарльзом, пишет издание Independent.
Визит королевской четы в супермаркет был организован с целью поблагодарить сотрудников за напряженную работу в период пандемии коронавируса.
По последним данным, всего за время пандемии COVID-19 был выявлен у 12 498 467 человек, из которых выздоровели - 6 879 521.