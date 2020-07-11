МЧС предупредило о надвигающейся на Москву грозе со шквалистым ветром

На Москву надвигается гроза, предупреждает МЧС. С 15.00 до 21.00 11 июля в столице ожидается гроза с дождем с усилением ветра с порывами 12- 17 м/с.

Спасатели рекомендуют не укрываться под деревьями и обходить шаткие конструкции. Также советуют парковать машины в безопасных местах, а автовладельцам следует соблюдать дистанцию и скоростной режим, передает «Интерфакс».

Сейчас в Москве 27-29 градусов тепла и переменная облачность. В Московской области - плюс 24-29 градусов.