Названы самые востребованные профессии на рынке труда

Эксперты назвали самые востребованные профессии на современном российском рынке. Сообщается, что ими стали медицинские работники и IT-специалисты, а также несколько иных профессиональных отраслей.

Рейтинг составлен из работников, которым проще всего найти себе новое место после ослабления изоляционных противокоронавирусных мер. Медики заняли лидирующую строчку, а вслед за ними расположились антикризисные менеджеры. Следующими стали представители IT-индустрии и эксперты по цифровой трансформации бизнеса, а также маркетологи и аналитики. Данные опубликованы на сайте RT.

Сообщается, что квалифицированные кадры, как и ранее, всегда будут пользоваться спросом. В период непростой экономической ситуации они помогут предприятиям либо выжить, либо перепрофилироваться.

Помимо прочего, также востребованы будут водители и курьеры и операторы колл-центров. Будут необходимы и хорошие строители, полицейские и охранники.