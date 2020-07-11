Российский журналист пострадал в ходе беспорядков в Белграде
Из-за агрессивных действий демонстрантов, силовикам пришлось применить слезоточивый газ.
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Во время массовых беспорядков в Белграде пострадал корреспондент российского информагентства - журналист надышался слезоточивым газом.
Уточняется, что мужчине потребовалась срочная медицинская помощь.
В ночь на 11 июля демонстранты снова собрались у здания парламента в знак несогласия с ограничительными мерами, введенными властями из-за новой вспышки коронавируса.
Сначала протест носил мирный характер, однако вскоре началась давка, в результате которой один из участников акции получил ножевое ранение.
Помимо этого, произошли столкновения митингующих с полицией - демонстранты стали забрасывать стражей порядка петардами, камнями и бутылками. Силовики ответили слезоточивым газом.