Российский журналист пострадал в ходе беспорядков в Белграде

Во время массовых беспорядков в Белграде пострадал корреспондент российского информагентства - журналист надышался слезоточивым газом.

Уточняется, что мужчине потребовалась срочная медицинская помощь.

В ночь на 11 июля демонстранты снова собрались у здания парламента в знак несогласия с ограничительными мерами, введенными властями из-за новой вспышки коронавируса.

Сначала протест носил мирный характер, однако вскоре началась давка, в результате которой один из участников акции получил ножевое ранение.

Помимо этого, произошли столкновения митингующих с полицией - демонстранты стали забрасывать стражей порядка петардами, камнями и бутылками. Силовики ответили слезоточивым газом.