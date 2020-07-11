СМИ: в России хотят запретить старые автомобили

Эксплуатацию старых автомобилей в России могут запретить. Такое предложение было выдвинуто российскими депутатами и его уже рассматривают в Министерстве транспорта и торговли. Данная идея была разработана с целью улучшения экологии.

Уточняется, что будет разработан не законодательный акт, а некоторый набор рекомендаций. Касаться они будут не легковых авто, а коммерческого транспорта.

Стоит отметить, что такое предложение напугало многих российских автовладельцев. Дело в том, что авторынок РФ новых авто не может похвастаться маленькими ценами на машины. Поэтому многие россияне могут себе позволить приобрести только старые подержанные транспортные средства.

Пока неизвестны конкретные санкции в отношении владельцев старых автомобилей.

Ранее в Минпромторге заявили, что старые машины необходимо выводить из использования с помощью различных административных, экономических и технических мер контроля и таким образом стимулировать граждан на покупку нового, экологически чистого автомобиля, передает портал Car.ru.

По данным ГИБДД, всего в России зарегистрированы 60,6 миллиона транспортных средств, из них почти треть — старше 15 лет, пятая часть — старше 10 лет.

В настоящий момент в России нет законов о сроках эксплуатации транспортных средств.