Нарушителям ПДД могут запретить пользоваться каршерингом

Водителям, систематически нарушающим правила дорожного движения, могут запретить пользоваться каршерингом. Об этом заявил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Он отметил, что требования к водителям каршеринговых автомобилей должны быть повышены.

«Например, путем запрета управлять арендованным автомобилем, если водитель был неоднократно замечен в противоправном поведении за рулем», - заявил он в интервью «Аргументы и факты».

По словам Черникова, каршеринговые сервисы могут создать собственную базу нарушителей. Другим способом может стать запрос в ГИБДД для проверки конкретных автомобилистов на предмет грубых и множественных нарушений, а также лишения прав, добавил он.