На Луну: NASA и Япония договорились вместе осваивать космос

Американское космическое агентство NASA и Япония заключили соглашение о сотрудничестве при освоении Луны. Документ подписал руководитель NASA Джим Брайденстайн с министром спорта, культуры, науки, образования и технологий Японии Коити Хагиуда.

В соглашении описаны планы сотрудничества Международной космической станции (МКС) и космической программы «Артемида». Также в документе отмечен вклад, в том числе - Японии, в создание лунной орбитальной станции и освоение поверхностей Луны.

В рамках программы «Артемида», придуманной NASA, запланированы высадка людей на Луне и исследование поверхности естественного спутника Земли.