На Луну: NASA и Япония договорились вместе осваивать космос
Декларацию о сотрудничестве подписали глава NASA Джим Брайденстайн и японский министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Коити Хагиуда.
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Американское космическое агентство NASA и Япония заключили соглашение о сотрудничестве при освоении Луны. Документ подписал руководитель NASA Джим Брайденстайн с министром спорта, культуры, науки, образования и технологий Японии Коити Хагиуда.
В соглашении описаны планы сотрудничества Международной космической станции (МКС) и космической программы «Артемида». Также в документе отмечен вклад, в том числе - Японии, в создание лунной орбитальной станции и освоение поверхностей Луны.
В рамках программы «Артемида», придуманной NASA, запланированы высадка людей на Луне и исследование поверхности естественного спутника Земли.