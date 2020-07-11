«Дождевой» полет: в летящем в Сочи самолете протек потолок

Во время полета на борту следовавшего в Сочи самолете с потолка начала капать вода. Видео инцидента очевидцы опубликовали в Сети.

На кадрах видно, как пассажиры находятся в недоумении от происходящего и для того, чтобы спрятаться от «дождя» открывают зонты.

На данный момент о причинах произошедшего информации нет. Авторы ролика уточняют, что борт следовал из Хабаровска.