Пять жертв: неизвестные захватили заложников в церкви в ЮАР
С момента начала спецоперации правоохранители уже задержали около 30 подозреваемых и изъяли более 25 единиц огнестрельного оружия.
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В провинции Гуатенг на севере Южно-Африканской Республики неизвестные захватили заложников в церкви Святой Пятидесятницы. Полиция подтвердила, что жертвами произошедшего стали пять человек.
Правоохранители в течение трех часов с момента поступления первого сообщения проводили спецоперацию на территории, прилегающей к церкви. В итоге им удалось задержать около 30 подозреваемых в совершении преступления и изъять более 25 единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщается в Facebook местной полиции.
На настоящее время операция еще продолжается. На месте работают различные отряды специального назначения.