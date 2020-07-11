Пять жертв: неизвестные захватили заложников в церкви в ЮАР

В провинции Гуатенг на севере Южно-Африканской Республики неизвестные захватили заложников в церкви Святой Пятидесятницы. Полиция подтвердила, что жертвами произошедшего стали пять человек.

Правоохранители в течение трех часов с момента поступления первого сообщения проводили спецоперацию на территории, прилегающей к церкви. В итоге им удалось задержать около 30 подозреваемых в совершении преступления и изъять более 25 единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщается в Facebook местной полиции.

На настоящее время операция еще продолжается. На месте работают различные отряды специального назначения.