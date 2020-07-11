В МЧС сообщили об угрозе обрушения дома после взрыва газа в Нижнем Новгороде

Заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС РФ по Нижегородской области Анастасия Липатова рассказала «Звезде», что в доме на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде, где сегодня утром прогремел взрыв газа, не производится разбор завалов из-за угрозы безопасности сотрудников МЧС.

Она отметила, что для того, чтобы по просьбе эвакуированных жильцов забрать их ценные вещи, в подъезд входят спасатели. Местные жители туда не допускаются. В данный момент ожидается экспертиза, которая покажет, что далее будет с домом.

«Разбор завалов не производится, так как есть угроза для наших сотрудников. Пока нет экспертизы, никто не будет проводить никаких работ», - отметила Липатова.

Из-за взрыва газа в одной из квартир в многоэтажном жилом доме на улице Краснодонцев пострадали пять человек, двое из них госпитализированы. Взрыв вызвал горение на площади 10 квадратных метров, последствия которого уже устранены. Подъезд дома сильно пострадал, разрушены перегородки и перекрытия.