Названа причина гибели туристов на перевале Дятлова

Группа Дятлова в 1959 году погибла из-за схода лавины. К такому выводу пришла Генпрокуратура после соответствующей проверки.

Новую проверку начали в 2019 году, через 60 лет после трагедии. Как рассказали в ведомстве, это связано с запросами родственников, интересом к тебе в обществе. Были проведены девять экспертиз на уральском перевале, названном в честь руководителя группы Игоря Дятлова.

«Версия о лавине нашла свое полное подтверждение, но причиной гибели является не только она», - отметил заместитель начальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков в ходе трансляции, организованной «Комсомольской правдой».

Он добавил, что группа, узнав о приближении лавины, быстро разрезала палатку и покинула ее. Туристы добрались до каменной гряды в 50 метрах от палатки, что было правильным решением. Далее они стали спускаться вниз, разожгли костер. Погода резко ухудшилась, температура упала до минус 40-45 градусов.

Несколько туристов погибли у костра, остальные попытались вернуться и найти палатку, чтобы согреться. На это у них не было шансов, но люди боролись за жизнь до последнего, все делая правильно, отметили в ведомстве.

Курьяков добавил, что один из членов группы, Семен Золотарев, получил перелом ребер, у остальных туристов также отмечались травмы, связанные со сходом лавины.