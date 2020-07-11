Назван фактор, удваивающий риск смерти от коронавирусной инфекции

Ученые назвали фактор, делающий риск смерти от коронавирусной инфекции в два раза выше. Сообщается, что это - высокий уровень сахара в крови.

Данный результат был получен в ходе исследования более 600 жителей китайского Уханя, госпитализированных с коронавирусом в период с 24 января по 10 февраля. Такие пациенты умирали от инфекции в 2,3 раза чаще, чем те, у кого не было проблем с сахаром.

«Сложно предположить, что все эти люди страдали от ранее необнаруженного диабета, так как общее число больных с высоким уровнем глюкозы приближалось к отметке в 29%, тогда как лишь 12% населения КНР являются диабетиками», - говорится в тексте, опубликованном в журнале Diabetologia.

Специалисты подчеркивают, что повышенный уровень сахара становится пособником формирования тромбов и воспалений и ухудшает работу сосудов.