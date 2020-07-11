Истребители ВКС РФ поднялись для перехвата самолета-разведчика ВВС США над Японским морем

Российские средства контроля воздушного пространства 11 июля над нейтральными водами Японского моря обнаружили воздушную цель, летевшую в сторону границы РФ. Об этом сообщили в Минобороны.

Для идентификации и перехвата цели в воздух были подняты истребители Су-35С и МиГ-31БМ из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа, которые после сближения с целью идентифицировали ее как самолет-разведчик ВВС США RC-135.

Российские истребители сопровождали самолет-разведчик на безопасном расстоянии до того момента, как он развернулся и удалился от границы нашей страны, после чего вернулись на аэродром.

В Минобороны отметили, что все полеты ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.