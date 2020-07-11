Доктор Комаровский оценил опасность бубонной чумы из Монголии для россиян

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что жителям России не угрожает бубонная чума из Монголии.

По его словам, заболевание, скорее всего, так и останется за пределами РФ из-за закрытия границ и контроля обстановки. Он отметил, что чума чаще всего не передается от человека к человеку, и, тем более, не «летает по воздуху». Ее переносчиками являются животные и насекомые.

«Нам чума не грозит», - отметил Комаровский на своей странице в Instagram.

Ранее стало известно о нескольких случаях заражения бубонной чумой среди жителей Монголии и Китая на границе с Россией.