Доктор Комаровский оценил опасность бубонной чумы из Монголии для россиян
По словам специалиста, заболевание, скорее всего, так и останется за пределами РФ.
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Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что жителям России не угрожает бубонная чума из Монголии.
По его словам, заболевание, скорее всего, так и останется за пределами РФ из-за закрытия границ и контроля обстановки. Он отметил, что чума чаще всего не передается от человека к человеку, и, тем более, не «летает по воздуху». Ее переносчиками являются животные и насекомые.
«Нам чума не грозит», - отметил Комаровский на своей странице в Instagram.
Ранее стало известно о нескольких случаях заражения бубонной чумой среди жителей Монголии и Китая на границе с Россией.