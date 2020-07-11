Адвокат Ефремова рассказал о переговорах с родными погибшего в ДТП Сергея Захарова

Эльман Пашаев, адвокат, представляющий интересы актера Михаила Ефремова по резонансному делу о смертельном ДТП, рассказал о переговорах с родственниками погибшего в происшествии Сергея Захарова. Как заявил Пашаев, они «превратили историю с ДТП в коммерческий объект».

По мнению адвоката, члены семьи погибшего «рвутся в бой за деньги». Пашаев отметил энтузиазм, с которым они посещали различные ток-шоу после произошедшего ДТП. Его слова приводит портал Teleprogramma.pro.

Напомним, Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом виде, въехал во встречный автомобиль в центре Москвы. Актер не пострадал, другой участник ДТП Сергей Захаров погиб.