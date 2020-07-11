Скелет пятиметрового хищного дельфина нашли в США

Исследователи обнаружили на территории штата Южная Каролина в США скелет дельфина, обитавшего на Земле около 25 миллионов лет назад.

Главной особенностью останков доисторического животного было наличие у него крупных мощных зубов, позволявших охотиться за добычей, занимая вершину пищевой цепи в морской экосистеме.

Размеры тела древнего хищника Ankylorhiza tiedemani достигали пяти метров. Находка внесла значительный вклад в изучение эволюционного пути китов и дельфинов. Информация об обитателе древних морей была опубликована в журнале Current Biology.

Ученые намерены продолжить исследования в данной области, работая на территории Чарльстона, где можно обнаружить останки множества уникальных дельфинов и китов, представлявших ранние этапы эволюции морских животных.