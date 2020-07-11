Аксенов встретил первый эшелон военных для прокладки трубопровода в Крыму
Минобороны РФ направило свыше 300 военнослужащих и более 140 единиц техники из состава Южного и Западного военных округов.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Глава Крыма Сергей Аксенов встретил первый эшелон с военными, который прибыл в республику для прокладки трубопровода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами.
Минобороны РФ направило свыше 300 военнослужащих и более 140 единиц техники из состава Южного и Западного военных округов для решения данной задачи. Первые подразделения прибыли в Симферополь сегодня, 11 июля.
Трубопровод, протяженность которого превысит 60 километров, будет использоваться для перекачки воды в Симферопольское водохранилище из Тайганского.