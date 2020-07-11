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«Главная ошибка в жизни»: Джонни Депп рассказал о браке с Эмбер Херд

Егор Левин
11:04 11.07.2020
Актер емко описал цели бывшей супруги, которые она, по его мнению, преследовала, вступая с ним в брак.
«Главная ошибка в жизни»: Джонни Депп рассказал о браке с Эмбер Херд
© Фото: Mark Thomas,Keystone Press Agency, Globallookpress

Голливудский актер Джонни Депп считает брак с коллегой по цеху Эмбер Херд главной ошибкой в своей жизни. Во время судебных заседаний, проходящих по различным вопросам, касающимся момента их совместной жизни, Депп рассказывает множество подробностей и не всегда лицеприятно характеризует бывшую возлюбленную.

«Я встретил чудесную русскую девушку, и это заставило меня осознать, что раньше я тратил время на дешевую стриптизершу. Сейчас я бы не прикоснулся к ней даже в резиновой перчатке», - заявил актер на одном из слушаний.

В данный момент в Лондоне рассматривается иск Деппа о клевете к одному из изданий, написавшему о его рукоприкладстве по отношению к Херд. В случае победы, он получит денежную компенсацию, но в первую очередь желает восстановить репутацию.

Депп уверен, что Херд преследовала корыстные цели, вступив с ним в союз, и что она изменяла ему с предпринимателем Илоном Маском. В свою очередь, экс-супруга обвиняет актера в пристрастии к наркотикам и алкоголю. Депп парировал это тем, что она также в этом участвовала. Об этом пишет Mirror.

«Сейчас я понимаю, что этот человек пришел в мою жизнь, чтобы все растоптать и разрушить. Чтобы уничтожить меня и мою репутацию», - заявил актер.

Напомним, Депп и Херд развелись в январе 2017 года, прожив в супружестве год и три месяца. На протяжении длительного времени после этого общественность узнавала все новые и новые подробности жестких взаимоотношений, участники которых поочередно обвиняли друг друга в насилии.

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