В Крым прибыл первый эшелон с материалами для строительства водовода

В субботу, 11 июля, в Симферополь прибыли первые подразделения соединений материально-технического обеспечения и воинский эшелон со специальной техникой, оборудованием и материальными средствами Министерства обороны России для строительства трубопровода.

Уточняется, что к выполнению задач по прокладке водовода военнослужащие приступят в ближайшее время.

К выполнению работ будут привлечены более 300 военнослужащих и свыше 140 единиц различной техники.

По просьбе руководства Республики Крым Минобороны России свяжет трубопроводом Тайганское и Симферопольское водохранилище.