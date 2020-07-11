Минобороны РФ свяжет трубопроводом Тайганское и Симферопольское водохранилища

Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов приступили к выполнению задач по прокладке трубопровода, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым.

Для перекачки воды из Тайганского водохранилища в Симферопольское трубопроводные подразделения из состава соединений материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов построят трубопровод протяженностью более 60 километров. К выполнению задач будут привлечены свыше 300 военнослужащих и более 140 единиц различной техники.

Сегодня, 11 июля, в Симферополь прибыли первые подразделения соединений материально-технического обеспечения и воинский эшелон со специальной техникой, оборудованием и материальными средствами. В ближайшее время военнослужащие приступят к выполнению задач по прокладке трубопровода.