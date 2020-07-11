«Он с уважением относится к памяти дедушки»: внук Сергея Королева рассказал о беседе с Илоном Маском

Внук отечественного академика и ракетостроителя Сергея Королева Андрей рассказал «Звезде» о звонке от американского бизнесмена и изобретателя, главы SpaceX и Tesla Илона Маска и последовавшей беседе с ним.

По словам Андрея Королева, семья академика написала Маску после успешного запуска на орбиту Земли корабля SpaceX Crew Dragon. Через некоторое время после этого с ними связался секретарь бизнесмена и сообщил, что Маск готов пообщаться при помощи видеозвонка.

«Мы разговаривали 20 минут, в общении он приятный, очень веселый, очень позитивный человек, мы много смеялись. Он с огромным уважением относится к памяти моего дедушки, считает его одним из величайших инженеров и выдающихся людей своего времени», - рассказал внук Королева.

По его словам, семья советского ракетостроителя поздравила Маска с успешным пуском, также они обсудили будущие проекты SpaceX. Члены семьи Королева пригласили американского изобретателя в Москву, чтобы «показать исторические, космические места, что ему, безусловно, интересно». Маск, в свою очередь, пригласил их посмотреть заводы SpaceX и посетить один из следующих запусков, как только будет открыто авиасообщение.

Ранее о беседе с семьей Королева Илон Маск написал на своей странице в Twitter. Подробностей разговора он не привел, написал в конце сообщения фамилию всемирно известного ракетостроителя на русском языке.