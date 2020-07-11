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Ксения Шойгу открыла «Лагерь настоящих героев» в кронштадтском кластере «Остров фортов»

Алексей Баранов
11:34 11.07.2020
Лагерь стал первым введенным в эксплуатацию объектом нового историко-культурного кластера «Остров фортов».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Кронштадте 11 июля торжественно открылся Всесезонный учебно-спортивный палаточный комплекс «Лагерь настоящих героев». В мероприятии приняли участие воспитанники первой смены лагеря, заезд которой состоялся днем ранее.

Детей приветствовали основатель гонки героев, член рабочей группы по развитию города Кронштадта Ксения Шойгу, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, Глава Кронштадтского района Олег Довганюк, российский певец, музыкант, актер и композитор Денис Клявер, а также спортивный блогер Алексей Столяров. Они направили свои видеообращения к воспитанникам лагеря.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Это первый объект социальной инфраструктуры историко-культурного кластера “Остров фортов”. Он расширяет возможности для интересного и полезного отдыха детей Кронштадта и других районов Санкт-Петербурга и вносит свой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. До конца года он примет более 600 детей. Лагерь расположен в удивительном месте, пропитанном духом истории, воинской доблести и героизма. Уверена, что дети проникнутся им и помимо укрепления здоровья и получения важных для будущей взрослой жизни навыков вынесут из пребывания в лагере интерес к прошлому и настоящему Военно-морского флота России, а также желание быть полезными своей стране и согражданам», - рассказала Ксения Шойгу.

Безопасности отдыха детей в этом сезоне уделено особое внимание: дезинфекция всей инфраструктуры лагеря и измерение температуры у детей и персонала будут проводиться регулярно, а попасть в лагерь можно только при наличии документов, подтверждающих отсутствие как вируса, так и контактов с зараженными. Весь персонал лагеря заехал на территорию за две недели до начала сезона для соблюдения карантина.

«В Кронштадте открылся настоящий лагерь. Он стал “первой ласточкой” нового историко-культурного кластера “Остров фортов”. Поздравляю всех с этим долгожданным событием!», – сказал в своем обращении губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Задачей лагеря является обеспечение отдыха детей, укрепление их здоровья, передача практических навыков пребывания в природных условиях, физическое развитие и патриотическое воспитание. Предусмотрены квоты для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Я искренне радуюсь за вас, потому что вы едете в фантастическое место. По большому счету, я завидую вам, так как знаю, какой это отличный отдых, знаю, что вы вернетесь с него, приобретя полезные навыки. От души желаю вам хорошего лета и всего самого лучшего в лагере для настоящих героев», — обратился к детям в своем видеообращении Денис Клявер.

Площадь лагеря составляет 4,3 Га. Он рассчитан на 160 детей в смену. Каждая смена будет посвящена отдельной теме. Дети смогут познакомиться с важными для будущих защитников Родины специальностями, приобретать практические навыки, которые пригодятся им во взрослой жизни, особенно в сложных и нестандартных ситуациях, таких, как, например, нынешняя пандемия коронавирусной инфекции.

«Нам такие объекты очень нужны, у нас 4 тысячи школьников, клуб “Юный моряк”, отряд “Юнармия”. Мы поддерживаем, помогаем и активно участвуем во всех проектах дружной и творческой команды “Острова фортов”», - рассказала глава Кронштадтского района Санкт-Петербурга Олег Довганюк.

Первая смена продлится до 21 июля. Она организована АНО «Остров фортов» совместно с Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями правительства Санкт-Петербурга. Всего в 2020 году в лагере запланировано четыре смены. Они будут отдельными для мальчиков и для девочек. Каждая смена рассчитана на 160 детей, допускаются ребята с 14 до 18 лет.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

С 10 по 21 июля, на первую смену, «Лагерь настоящих героев» принимает девочек для участия в «Школе военных медиков». Воспитанники пройдут обучение навыкам оказания первой медицинской помощи. Вторая смена «Школа военных медиков», но уже для мальчиков, пройдет с 23 июля по 3 августа. На третью смену с 5 по 16 августа в лагере ждут мальчиков для прохождения «Школы спецназа», где их научат обращаться с оружием, а также познакомят с основами тактической и строевой подготовки. Заключительная смена летнего сезона «Школа военных связистов» (с 18 по 29 августа) пройдет для девочек и будет посвящена основам радиосвязи. В рамках каждой смены уделяется внимание таким важным практикам, как ориентирование на местности, оказание первой медицинской помощи и получение навыков выживания.

«Лагерь настоящих героев» – всероссийский проект, целью которого является патриотическое воспитание молодежи. Идея реализуется с 2017 года. В первом лагере, расположенном в Московской области, за три года была проведена 21 смена, участниками которой стало более 6300 ребят.

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