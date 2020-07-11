«Погода начинает нервничать»: синоптик объяснил температурные аномалии в России

Растущее число природных катаклизмов на территории России связано с особенностями глобального потепления, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд «Звезде».

По его словам, в этом году наблюдается очень много опасных и необычных погодных явлений, из-за которых нарушается нормальная циркуляция воздуха в атмосфере.

«Нормальным является то, когда воздушные массы перемещаются с запада на восток, однако сейчас происходящее меняется до экстремальной ситуации - привычные зональные движения воздушных масс переходят в меридиональные - с севера на юг и с юга на север», - пояснил Вильфанд.

Помимо этого, синоптик отметил, что, если в экваториальных районах климат практически не изменяется, то на полюсе, в высоких широтах, заметны существенные перемены.

«Невероятная жара в Верхоянске - +38°С градусов! Это что-то фантастическое! Небывалая жара в европейской части России. На юге России в этом году температура настолько высока, что столбики термометров зашкаливают на отметке +43 градуса. В первой декаде июля это невероятно высокая температура!», - сказал Вильфанд.

По словам эксперта, в период потепления климата погода «начинает нервничать», что проявляется в резких перепадах температур, внезапных затяжных осадках, а также других природных катаклизмах.