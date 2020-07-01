Путин проголосовал по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин принял участие во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Глава государства прибыл на избирательный участок №2151 в РАН, где он всегда голосует в ходе избирательных кампаний разного уровня.

Изначально голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля. Однако из-за пандемии коронавируса Путин перенес мероприятие на 1 июля. Позже в связи с эпидемиологической обстановкой было принято решение провести голосование в период с 25 июня по 1 июля.

Основным днем плебисцита является именно 1 июля. Этот день в России объявлен выходным.