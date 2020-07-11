Роскосмос прокомментировал заявление Маска о Сергее Королеве
По словам американца, разговор с семьей основоположника советской космонавтики прошел накануне.
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В госкорпорации Роскосмос ответили американскому предпринимателю Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших. Высказывание на английском языке было опубликовано в Twitter.
«Он был самым лучшим», - говорится в ответе Роскосмоса.
В пятницу, 10 июля, Маск рассказал, что провел разговор с семьей основоположника советской космонавтики и акцентировал, что Королев был одним из самых лучших.
Других подробностей разговора Маск не уточнил.