Роскосмос прокомментировал заявление Маска о Сергее Королеве

В госкорпорации Роскосмос ответили американскому предпринимателю Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших. Высказывание на английском языке было опубликовано в Twitter.

«Он был самым лучшим», - говорится в ответе Роскосмоса.

В пятницу, 10 июля, Маск рассказал, что провел разговор с семьей основоположника советской космонавтики и акцентировал, что Королев был одним из самых лучших.

Других подробностей разговора Маск не уточнил.