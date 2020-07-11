За последние сутки COVID-19 выявили еще у 6 611 россиян
Всего за период пандемии было зафиксировано 720 547 случаев заражения коронавирусом.
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В России за минувшие сутки были подтверждены еще 6 611 случаев инфицирования корнавирусом в 83 регионах, сообщает оперштаб.
Отмечается, что из них 1 766 не имели никаких клинических проявлений.
Наибольшее количество заражений было зафиксировано в Москве - 678 человек, Санкт-Петербурге - 296 и Свердловской области - 280.
В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в столице с 13 июля будет отменен масочный режим, с 1 августа открываются досуговые площадки, в числе которых театры и кино.
В свою очередь представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович предостерегла о возвращении ограничений, если граждане не будут соблюдать меры предосторожности и число заражений снова будет расти.