В США нашли замену истребителю F-16

ВВС США решили принять на вооружение вместо некоторых истребителей F-16 небольшие ударные беспилотники Skyborg. Перевооружение хотят провести с 2023 года.

Отмечается, что новые летательные аппараты должны стереть грань между обычными беспилотниками и крылатыми ракетами одноразового использования. Они заменят не только истребители, но и своих предшественников – модель MQ-9, которая, как ожидается, к тому времени уже устареет.

По словам помощника секретаря ВВС США Уилла Ропера, наработки команды создателей Skyborg в будущем могут быть использованы и для гражданских целей, передает издание Aviation Week & Space Technology.

Проект Skyborg разработан Исследовательской лабораторией ВВС США. Американские военные предполагают, что в будущем он должен заменить обычные беспилотники, ракеты и ударные самолеты на полях сражений.