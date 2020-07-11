Трамп признал ответственность за кибератаку против РФ в 2018 году

Президент США Дональд Трамп санкционировал в 2018 году кибератаку на российское «Агентство интернет-исследований» за якобы вмешательство в американские президентские выборы. Об этом сообщил обозреватель The Washington Post Марк Тиссен.

По словам Тиссена, об атаке ему рассказал сам американский лидер. Более того, Трамп заявил, что до него «никто еще так не обходился с Россией», написал Тиссен в своей колонке для The Washington Post.

Дональд Трамп также рассказал, что действующий на тот момент президент США Барак Обама был в курсе о «планах» России по «вмешательству» в выборы, но ничего не сделал, потому что был уверен в победе кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Ранее СМИ сообщали, что расположенная в Санкт-Петербурге штаб-квартира «Агентства интернет-исследований» в 2018 году на некоторое время потеряла доступ к интернету из-за кибератаки. До этого момента лидер США не подтверждал факт проведения такой атаки.

В 2019 году США ввели в отношении России дополнительные санкции за так называемое «вмешательство в выборы». В списках оказались россияне, которые, по мнению Вашингтона, работали в «Агентстве интернет-исследований».