В МЧС показали последствия взрыва газа в Нижнем Новгороде

Взрыва газа в квартире многоэтажного жилого дома на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде прогремел в субботу утром, 11 июля. Видео последствий произошедшего было предоставлено МЧС России по региону.

На кадрах видно, что в в результате взрыва серьезно пострадали несколько квартир жилого дома - полностью сгорели два балкона, еще два были задеты огнем. Спасатели проводят спецоперацию по ликвидации последствий.

«Произошло разрушение межквартирных перегородок на шестом этаже и перекрытий между 6 и 7 этажами дома. Нарушено остекление квартир и лестничного марша. К готовности приведена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Нижегородской области», - рассказал врио начальника ГУ МЧС по области Владимир Бирючков.

По его словам, для локализации последствий взрыва привлечены 66 человек и 22 единицы специальной техники. Причины произошедшего выясняются.

«Для жителей дома развернут пункт временного размещения на базе средней общеобразовательной школы №127. После полного обследования дома специалистами будет принято решение по заселению жильцов», - отметил Бирючков.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее в областной администрации сообщали, что взрыв вызвал горение на площади 10 квадратных метров. Травмы легкой степени тяжести получили три человека, еще двоих госпитализировали, их жизни ничего не угрожает.