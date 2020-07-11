«Комната сокровищ»: в Альпийских горах построят секретные хранилища для ценностей

В швейцарских Альпах в ближайшем будущем планируют создать секретные хранилища, в которых будут размещаться ценности, требующие максимально надежного места для постоянного или временного нахождения.

Место в горной «сокровищнице» обойдется желающим примерно в 500 тысяч долларов и дороже. Компания Bruenig Mega Safe AG в настоящее время собирается занять пространство, равное десяти футбольным полям посреди горной породы. Более того, при необходимости проект может занять еще большую территорию.

Персональные хранилища будут иметь минимум 100 кубических метров площади, а внутри помещений будет поддерживаться температура в 12 градусов Цельсия и влажность 40%. Помимо постоянной охраны и безопасности пространства обеспечат доступом к использованию коммунальных услуг, а также будут поддерживать чистоту и порядок внутри них. Об этом сообщает Bloomberg.

Помимо содержания предметов искусства, ценных бумаг, золота и денег внутри хранилищ можно будет устаивать своеобразные штабы для особо секретной деятельности с высочайшим уровнем безопасности.