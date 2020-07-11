Высоту орбиты МКС понизят на километр перед прилетом грузового корабля «Прогресс»

Высоту орбиты Международной космической станции в субботу планируется уменьшить на один километр перед прилетом грузового корабля «Прогресс МС-15» и пилотируемого корабля «Союз МС-17».

Как сообщил представитель пресс-службы Роскосмоса, высоту орбиты станции хотели поднять 10 июля на 480 метров, однако МКС в результате внепланового маневра неожиданно уклонилась от обломка ступени российской ракеты «Протон», запущенной в 1987 году. Поэтому планы пришлось поменять. Теперь коррекцию рабочей орбиты произведут 11 июля.

Как было известно ранее, сам запуск корабля «Прогресс МС-15» ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома Байконур намечается на 23 июля в 17.26 по Москве, а его стыковка со станцией - в 20.47 по Москве в тот же день.

Запуск «Союза МС-17» ракетой «Союз-2.1а» с космодрома Байконур планируется осуществить 14 октября. В его экипаж вошли российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчко, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс.