В России установка приборов учета электроэнергии стала бесплатной

Электросетевые компании и гарантирующие поставщики с 1 июля начнут устанавливать приборы учета потребления электроэнергии за свой счет. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РФ.

«С переносом с 1 июля 2020 года ответственности за приборы учета электроэнергии на гарантирующих поставщиков и сетевые компании потребители не будут нести затраты на приобретение и установку приборов учета, что составляет 5-20 тысяч рублей в зависимости от сложности работ по установке и вида самого прибора учета», - приводит ТАСС текст сообщения.

Кроме того, с потребителя снимается вся ответственность за обслуживание и поверку счетчиков электроэнергии.

Таким образом, теперь россияне обязаны только следить за сохранностью прибора учета, если он установлен в зоне их ответственности, например, в квартире.