В Центризбиркоме огласили явку за шесть дней голосования по поправкам в Конституцию
Серьезных нарушений на голосовании к настоящему моменту не выявлено.
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
Средняя явка на голосовании по поправкам в Конституцию страны к 1 июля составила 55,22%. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.
«За шесть дней, предшествующих основному дню голосования, у нас уже смогло проголосовать по всей стране 55,22% от общего числа зарегистрированных участников голосования», - сообщила она журналистам в информцентре ЦИК.
Памфилова отметила, что серьезных нарушений на голосовании к настоящему моменту не выявлено.
Ранее сообщалось, что в двух регионах России явка составила более 80%.