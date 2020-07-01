В Центризбиркоме огласили явку за шесть дней голосования по поправкам в Конституцию

Средняя явка на голосовании по поправкам в Конституцию страны к 1 июля составила 55,22%. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

«За шесть дней, предшествующих основному дню голосования, у нас уже смогло проголосовать по всей стране 55,22% от общего числа зарегистрированных участников голосования», - сообщила она журналистам в информцентре ЦИК.

Памфилова отметила, что серьезных нарушений на голосовании к настоящему моменту не выявлено.

Ранее сообщалось, что в двух регионах России явка составила более 80%.