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В Центризбиркоме огласили явку за шесть дней голосования по поправкам в Конституцию

Анна Касаткина
10:33 01.07.2020
Серьезных нарушений на голосовании к настоящему моменту не выявлено.
В Центризбиркоме огласили явку за шесть дней голосования по поправкам в Конституцию
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

Средняя явка на голосовании по поправкам в Конституцию страны к 1 июля составила 55,22%. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

«За шесть дней, предшествующих основному дню голосования, у нас уже смогло проголосовать по всей стране 55,22% от общего числа зарегистрированных участников голосования», - сообщила она журналистам в информцентре ЦИК.

Памфилова отметила, что серьезных нарушений на голосовании к настоящему моменту не выявлено.

Ранее сообщалось, что в двух регионах России явка составила более 80%.

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