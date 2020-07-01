Момент истории: как регионы России голосуют по поправкам к Конституции

Жители регионов России голосуют по поправкам к Конституции. Свое мнение относительно изменений в главный закон страны к настоящему моменту выразили миллионы избирателей.

В Республике Тыва и на Кузбассе явка, по последним данным, превысила 80%. Во втором регионе подавляющее число избирателей - 76% - отдали свои голоса в период с 25 по 30 июня.

На Чукотке проголосовали 74%, причем в шести населенных пунктах явка составила 100%. В Башкирии свое мнение выразили около двух миллионов человек, или 71% избирателей. Почти 70% имеющих право голоса жителей Ямала заполнили бюллетени до 1 июля.

Более половины участвующих в плебисците жителей проголосовали в Волгоградской области (64%), Астраханской области (61%), Бурятии и Омской области (по 58%), Калмыкии (57%), Приморском крае (56%) и Ханты-Мансийском автономном округе (51%). Около 230 тысяч человек, или 63% избирателей, заполнили бюллетени на Сахалине и Курилах.

В Красноярском крае явка на 1 июля составляет 48%. Более 40% избирателей отдали свои голоса в Алтайском и Пермском краях, Республике Хакасия. В Новосибирской области пока проголосовали около 800 тысяч человек, или 38% от общего числа участвующих, сообщает РИА Новости.