В Москве зарегистрировано 29 смертей от коронавируса за сутки

В столице за прошедшие сутки зарегистрировано 29 новых случаев смертельного исхода среди зараженных коронавирусной инфекцией. У всех пациентов была диагностирована пневмония.

Таким образом, согласно последним данным общее число жертв COVID-19 на территории Москвы составило 4116. Соответствующие данные предоставляет городской оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в пятницу.

С начала эпидемии в столице коронавирусом заразились 228 тысяч человек, из которых 163 тысячи выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что разработка вакцины, проводящаяся совместно с центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, перешла на завершающую стадию.