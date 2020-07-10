Сергея Фургала доставили в суд
Фургала обвиняют в организации серии убийств и покушений на хабаровских бизнесменов, совершенных в составе преступной группировки.
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Задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала доставили в Басманный суд в Москве. Кадры с места публикует «Звезда».
Фургала привезли к зданию суда в служебном автомобиле. Полицейские провели губернатора с заднего входа.
Губернатора Хабаровского края задержали 9 июля. Его обвиняют в организации серии убийств и покушений на хабаровских бизнесменов, совершенных в составе преступной группировки.
В ОНК заявили, что Фургал возмущен происходящим и считает себя невиновным по всем предъявленным обвинениям. Исполняющий обязанности главы края пока не назначен.