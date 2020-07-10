Иммунитет сформировался у добровольцев-испытателей вакцины от COVID-19

У добровольцев первой и второй групп формируется иммунный ответ на введение вакцины от COVID-19. Доклинические испытания вакцины на крупных и мелких животных показали успешные результаты, сообщили в Минобороны.

Сегодня, 10 июля, стало известно о том, что клинические испытания вакцины против COVID-19, которые проводятся Минобороны РФ совместно с центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, перешли на финальную стадию.

Кроме того, вторая группа добровольцев получит второй компонент вакцины уже 13 июля. Первая группа чуть позже, 15 июля, покинет госпиталь.

В российском военном ведомстве объяснили, что бустерная схема вакцинации, предусмотренная для второй группы добровольцев, обеспечивает закрепление иммунитета и увеличение его продолжительности.

Также сообщается, что здоровье всех добровольцев оценивается как хорошее, жалоб на самочувствие нет.