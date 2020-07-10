«Съездить на речку, сходить на рыбалку»: доброволец рассказал, чем займется после испытания вакцины от COVID-19

Доброволец Даниил рассказал «Звезде» о планах после выписки из стационара, где он наблюдается после вакцинации от COVID-19.

Он отметил, что самое сложное в его миссии - это ожидание. Даниил заявил, что мечтает как можно быстрее поехать домой, отправиться на рыбалку и отдохнуть.

«Чем больше ждешь, тем трудней. Домой быстрее бы поехать. Там бы отдохнуть, съездить на речку, искупаться. На рыбалку сходить. Еще в течение месяца поработаем, а потом уже все, наверное, в отпуск пойдем», - поделился доброволец.

Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступили к завершающей стадии проведения клинических испытаний вакцины от COVID-19.

По программе испытаний 15 июля закончится нахождение в стационаре первой группы добровольцев, на которых проверялась безопасность и переносимость вакцины. Их состояние здоровья хорошее, жалоб или побочных явлений не отмечается. После сдачи контрольных анализов первую группу добровольцев выпишут.