СК попросил арестовать Сергея Фургала
Следствие просит арестовать губернатора до 9 сентября 2020 года.
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СК РФ попросил арестовать задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до 9 сентября 2020 года.
«Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фургала до 9 сентября 2020 года», - передает РИА Новости слова пресс-секретаря Басманного суда в Москве Ирины Морозовой.
Сергей Фургал был задержан утром 9 июля. Он обвиняется в организации убийств и покушений на убийства в составе преступной группы, совершенных в начале 2000-х годов.