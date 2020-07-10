Попытки украинца незаконно попасть в Россию попали на видео

Житель Харьковской области Украины незаконно пытался пересечь границу с Россией. Видео с тепловых камер наблюдения попало в Сеть.

На кадрах видно, как мужчина ночью сначала пытается взломать ворота заграждения на границе, после чего решает через них перелезть. Не без труда ему это удается.

Как сообщили в погранслужбе Украины, позже он был задержан. Нарушитель двигался со стороны украинского населенного пункта Гоптовка в направлении российской Нехотеевки. За попытку незаконного пересечения границы на него составили протокол об административном правонарушении.