Попытки украинца незаконно попасть в Россию попали на видео
Как сообщили в погранслужбе Украины, позже нарушитель был задержан.
© Видео: Державна прикордонна служба України, YouTube © Фото: Державна прикордонна служба України, YouTube
Житель Харьковской области Украины незаконно пытался пересечь границу с Россией. Видео с тепловых камер наблюдения попало в Сеть.
На кадрах видно, как мужчина ночью сначала пытается взломать ворота заграждения на границе, после чего решает через них перелезть. Не без труда ему это удается.
Как сообщили в погранслужбе Украины, позже он был задержан. Нарушитель двигался со стороны украинского населенного пункта Гоптовка в направлении российской Нехотеевки. За попытку незаконного пересечения границы на него составили протокол об административном правонарушении.