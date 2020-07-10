В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны

Для расследования убийства создана оперативная группа из следователей по особо важным делам, следователей-криминалистов аппарата СУСК, следователей следственного отдела и сотрудников МВД республики. Расследование под личный контроль взял министр внутренних дел Башкирии Роман Деев, говорится на сайте СК.

«9 июля 2020 года тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в его частном доме в селе Леуза», - отметили в СК.

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