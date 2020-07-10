В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны
Расследование под личный контроль взял министр внутренних дел Башкирии Роман Деев.
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В Башкирии в селе Леуза неизвестные убили местного жителя, 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в республиканском СК.
«9 июля 2020 года тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в его частном доме в селе Леуза», - отметили в СК.
Для расследования убийства создана оперативная группа из следователей по особо важным делам, следователей-криминалистов аппарата СУСК, следователей следственного отдела и сотрудников МВД республики. Расследование под личный контроль взял министр внутренних дел Башкирии Роман Деев, говорится на сайте СК.