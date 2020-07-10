Назван главный симптом опасного заболевания пищевода

Врач-онколог Иван Карасев назвал главный признак опасного заболевания пищевода – грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.

Специалист описал заболевание: грыжа возникает, когда из-за воздействия на организм внешних и внутренних факторов смещаются расположенные в верхнем отделе брюшной полости структуры, из-за чего в грудную полость попадают части внутренних органов.

Главным симптомом заболевания является изжога после приема пищи, длительного нахождения в лежачем положении или физических нагрузок. Изжога может вызвать воспаление слизистой оболочки пищевода. Другими симптомами могут служить боль в загрудинной области и воздушная отрыжка.

При обнаружении признаков грыжи следует обратиться к специалисту, который назначит лечение. Прежде всего, при нем рекомендуют питаться как можно чаще, но понемногу, с легким ужином, написал Карасев на своей странице в Instagram.