Взрыв газа прогремел в жилом доме в Кировской области
Погиб один человек, жильцы эвакуированы.
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В поселке Кикнур Кировской области в многоэтажном жилом доме прогремел взрыв газа.
«В 06.30 10 июля поступила информация о том, что в поселке Кикнур на ул. С. Шарыгина, д.1а произошел хлопок газовоздушной смеси», - сообщили в областном МЧС.
Согласно сообщению, в результате взрыва погиб один человек. Отмечается обрушение перекрытий первого этажа, пожар не возник. На месте работают спасатели, жильцы дома эвакуированы.