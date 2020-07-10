«Готовимся потихоньку домой»: доброволец рассказал о планах после вакцинации от COVID-19

Доброволец Николай рассказал «Звезде» о своем самочувствии и планах после выписки из стационара, где он наблюдается после вакцинации от COVID-19.

«Нам уже врачи сказали, что у нас все отлично, все здоровы. Уже узнали номера электричек, во сколько планируются. Готовимся потихоньку уже домой. Жене уже говорил, что надо в отпуск идти, надо на море, наверное, съездить, отдохнуть», - рассказал Николай.

Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступили к завершающей стадии проведения клинических испытаний вакцины от коронавируса. В соответствии с программой клинических испытаний 15 июля закончится нахождение в стационаре первой группы добровольцев, на которых проверялась безопасность и переносимость вакцины.

В настоящее время состояние здоровья всех добровольцев хорошее, жалоб на самочувствие, негативных реакций или нежелательных явлений не отмечается. Добровольцы первой группы 15 июля после сдачи контрольных анализов будут выписаны из военного медицинского учреждения и вернутся в места постоянной дислокации.

В понедельник, 13 июля второй группе добровольцев будет введен компонент № 2 вакцины. Бустерная схема вакцинации позволяет закрепить иммунитет и обеспечить увеличение его продолжительности.