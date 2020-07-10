Склизкая маслянистая пленка покрыла прибрежную линию Владивостока

Склизкая маслянистая пленка и пена покрыли прибрежную линию Владивостока от мыса Бурного до Второй Речки.

Как рассказал главный научный сотрудник лаборатории морской экотоксикологии ФГБУН «Тихоокеанский океанологический институт ДВО РАН» Владимир Раков, пленка имеет естественное происхождение, но не обошлось и без влияния человека. По его словам, она появилась из-за смешения пресной и морской воды при наличии большого количества органических веществ, водорослей.

«Когда щелочь с кислотой смешивается, то выпадают такие хлопья пены. Такое большое ее количество может быть связано с тем, что после дождей был хороший вынос с рек – Первая, Вторая речки, сливали с Седанкинского и Богатинского водохранилищ», - приводит слова Ракова ГКУ Приморья по пожарной безопасности.

Он добавил, что свое влияние на ситуацию могли оказать грязь, сливаемые стоки канализации и свалки. Для того, чтобы узнать наверняка, проведут химический анализ воды.